Международный клуб дружбы Тюменской области откроется в "Конторе пароходства"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Международный клуб дружбы откроют в мультицентре "Контора пароходства" во ВКонтакте 29 октября, сообщает департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

Такое решение принято во время рабочей встречи, где обсуждали концепцию проведения мероприятия и планы работы клуба.

"Главная задача в том, чтобы познакомить как можно больше иностранной молодежи с культурой России, а ребят, которые интересуются международными отношениями, с нашей подшефной страной – это Китай. У Китая два шефствующих региона — Москва и Тюменская область. Соответственно, мы находимся в плотном контакте с московскими коллегами, интересуемся, как у них проходит подготовка к открытию МКД, рассматриваем возможные обменные поездки друг к другу", — рассказал куратор молодёжных проектов и пространств ТО Илья Титов.

На открытии соберутся члены Совета по вопросам международного молодежного сотрудничества при правительстве Тюменской области, представители органов власти, вузов, диаспор, а также российские и иностранные студенты.

В дальнейшем события МКД будут проходить в разных общественных пространствах региона. Клуб станет постоянной площадкой для общения. Есть пять основных направлений, по которым будет строиться его работа. Это медиа, предпринимательство, гражданская активность, региональная специфика и сообщество.

"Очень важно молодым людям общаться друг с другом. Я посетила большое количество международных форумов, познакомилась с ребятами из Латинской Америки, Европы, стран Азии и Африки. Им всем интересна Россия. Им очень нравится русский язык и культура. И представьте, если все регионы объединятся — объединится весь мир. Представьте, сколько проектов будет создано, сколько реализовано идей", — поделилась лидер Международного клуба дружбы Тюменской области Гюнель Бахышова.

В соответствии с поручениями президента России Владимира Путина Международные клубы дружбы стали продолжением программы "Культурное шефство" ВФМ-2024, организатором которого выступила Росмолодёжь. Напомним, за каждой иностранной делегацией были закреплены курирующие регионы РФ.