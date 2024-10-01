Туробъекты Тюменской области прошли проверку Федерации ревизоров гостеприимства

| Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Аудит 20 туристических объектов региона, включая отели, рестораны, термальные и банные комплексы, провела Федерация ревизоров гостеприимства по заказу Агентства туризма и продвижения Тюменской области.

Ведущие эксперты отрасли проверили весь путь гостя, начиная с бронирования по телефону и изучения сайта, заканчивая чистотой и оснащением общественных зон. Особое внимание обратили на то, как ориентируются сотрудники объектов-партнеров в региональной туристической программе лояльности "Сибирское гостеприимство", которую Тюменская область запустила в 2020 году.

"Проанализировав информацию, полученную во время проверок, мы отмечаем, что большинство объектов показывают максимально высокий балл по техническому оснащению, в заведениях царит приятная атмосфера, гостей встречают аутентичные интерьеры. Санитарные нормы и вопросы безопасности также реализованы на высоком уровне, что говорит о высокой заботе о сохранении здоровья гостей. Однако сбор и обработка обратной связи от посетителей на данный момент остается не проработанными во многих объектах", – прокомментировала результаты проверок президент ФЕРЕГО Галина Драгни.

| Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Аудит проходил по критериям стандартов сибирского гостеприимства, разработанными Тюменской областью. По итогам самый высокий балл набрали средства размещения, второе место заняли объекты туристического интереса, третьими стали термальные источники, четвертое место у предприятий общественного питания. Все объекты получили рекомендации от экспертов.

"По результатам проведенных проверок мы готовим план работы с объектами, которые являются партнерами Visit Tyumen: проверим их обеспеченность материалами о программе “Сибирское гостеприимство”, проведем обучение по ее условиям и стандартам обслуживания туристов, проработаем условия более тесного взаимодействия с объектами. Мы считаем, что это важные аспекты для продолжения развития внутреннего и въездного туризма, туристской индустрии и потребительского рынка региона", – отметил директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов.