Исетские хирурги оперируют пациентов на новых мультифункциональных столах

| Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

198 операций провели хирурги Областной больницы № 13 (с. Исетское) с использованием мультифункциональных столов. Из них 98 вмешательств - экстренного характера, сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения.

Два новых операционных стола поступило в учреждение в начале 2024 года. На них можно проводить вмешательства в разных областях хирургии: урологии, проктологии, общей хирургии, гинекологии и других. Конструкция позволяет значительно расширить возможности и обеспечить комфорт как пациентам, так и врачам.

"Благодаря практически бесшумной гидравлической системе управления стол позволяет точно настроить угол, высоту, наклон и другие параметры положения пациента во время операции", - рассказала операционная медсестра ОБ № 13 Надежда Кобелева.

Обновление оборудования стало возможным благодаря реализации региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" в рамках национального проекта "Здравоохранение".