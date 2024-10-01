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Более 2500 "писем счастья" прислали тюменским водителям за непристегнутые ремни безопасности

Общество, 20:28 17 октября 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Более 2500 "писем счастья" отправлено за непристегнутый ремень безопасности и более 600 за езду без включенного света автомобилистам за две недели в Тюменской области, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Напомним, с 1 октября камеры на дорогах стали фиксировать новые составы нарушений ПДД: непристегнутый ремень безопасности и управление транспортом без включенного света фар (дневных ходовых огней, противотуманных фар).

Водителей просят соблюдать ПДД, использовать ремни безопасности и пристегивать пассажиров.

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# автомобилисты , Госавтоинспекция Тюменской области

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