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Медалями общественного признания "Отец солдата" наградят 19 человек из Тюменской области

Общество, 18:20 17 октября 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

19 человек из Тюменской области наградят медалями общественного признания "Отец солдата", сообщает информационный центр правительства региона.

Премия учреждена Всероссийским общественным движением "Отцы России". Ее вручают отцам, чьи сыновья проявили мужество и героизм при выполнении боевого задания в зоне специальной военной операции. Медалями в регионе награждены 76 человек.

"Эта премия – знак общественного признания заслуг отца в воспитании настоящего патриота, защитника семьи и Отечества. Этой медалью мы отмечаем заслуги отцов, в первую очередь, по воспитанию ребят, которые сегодня защищают интересы нашей Родины", — сказал член правления Всероссийского общественного движения "Отцы России" Алексей Салмин.

Торжественное награждение приурочено к празднованию Дня отца. Оно пройдет в Тюменской областной думе 18 октября в 14 часов.

Организаторы мероприятия: региональные филиалы движения "Отцы России" и фонда "Защитники Отечества".

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# медали , награждение

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