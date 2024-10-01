Новую амбулаторию в Тобольском районе оснастят современным оборудованием

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Долгожданную амбулаторию возводят в пос. Прииртышский Тобольского района благодаря реализации национального проекта "Здравоохранение". Она будет оснащена современным медицинским оборудованием.

Об этом во время прямого эфира 17 октября рассказал глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

В настоящий момент строительно-монтажные работы завершены. Ведется монтаж оборудования. В амбулатории предусмотрен дневной стационар. Площадь объекта составит 300 квадратных метров.

Кроме того, в настоящий момент строятся два smart-ФАПа в деревне Маслова и поселке Сибиряк.

"В этом году при поддержке департамента здравоохранения Тюменской области в селе Байкалово мы открыли современный стоматологический кабинет. Специалист ведет прием и оказывает соответствующую помощь жителям наших сел. Также рассматриваем возможность, чтобы врачи работали в этом кабинете ежедневно: пока что стоматологическая помощь оказывается по субботам. Оборудование здесь абсолютно новое, современное", — добавил глава района.

Инна Пахомова