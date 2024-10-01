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Тюменские специалисты обновили систему отопления в детском саду Краснодона

Общество, 13:41 18 октября 2024

Скриншот видео | Фото: Скриншот видео

Новая система теплоснабжения начала работу в Краснодонском детском саду "Золушка". Смонтировали ее при поддержке шефа-региона - Тюменской области.

С началом отопительного сезона температура в помещениях детсада достигла должного, но давно забытого уровня. На данный момент система проходит финальную отладку, но сотрудники и воспитанники детского сада уже ощутили на себе позитивные изменения, которых так долго ждали, рассказала заведующая детским садом Лариса Писарева.

Отдельно она поблагодарила тюменских специалистов за демонтаж старого оборудования. Изношенные батареи протекали и доставляли неудобства воспитанникам и сотрудникам сада. Новые радиаторы имеют систему регуляции подачи тепла и отвечают всем необходимым требованиям.

"Думаю, что теперь всю зиму у нас будет тепло, и детки, и родители будут очень довольны", - заключила Лариса Писарева.

Видео из сообщества "Тюмень - Краснодон" во Вконтакте

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