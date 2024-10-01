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С обучением в SAS познакомят абитуриентов на дне открытых дверей

Общество, 08:56 21 октября 2024

группа Школа перспективных исследований | SAS ВКонтакте | Фото: группа Школа перспективных исследований | SAS ВКонтакте

День открытых дверей пройдет в Школе перспективных исследований SAS (ул. 8 Марта, 2/1) ТюмГУ 3 ноября, начало - в 13 часов. На мероприятие приглашают абитуриентов и их родителей.

Их ждет встреча с директором SAS Андреем Щербенком, разговор с иностранными профессорами, руководящими разными профилями подготовки, общение со студентами и выпускниками, экскурсия по зданию Школы перспективных исследований, активности от студенческих объединений и родительское собрание, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация по ссылке.

Возрастное ограничение: 16+

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# ТюмГУ , Школа перспективных исследований

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