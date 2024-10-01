Строительство врачебной амбулатории завершают в поселке Новотарманский

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

До конца 2024 года планируется завершить строительство новой врачебной амбулатории — филиала областной больницы №19 в поселке Новотарманский Тюменского района. В настоящее время завершен монтаж модульной конструкции, выполняются внутренние работы: запущены коммуникации, выполнен монтаж электропроводки и проводятся отделочные работы, сообщает областной департамент здравоохранения.

По словам главного врача областной больницы №19 Миграна Мартиросяна, прием в новой амбулатории будут вести профильные врачи: участковые терапевты и педиатры, гинеколог, стоматолог, хирург.

"Будет доступен широкий спектр медицинских услуг, включая УЗИ, ЭКГ, спирографию, суточное мониторирование (холтер) и флюорографию. Новая амбулатория предложит и дополнительные услуги: физиопроцедуры и рентгенологические исследования с использованием современного дентального рентгеновского аппарата", - сообщил он.

Продолжат функционировать дневной стационар и кабинеты доврачебного приема, раннего выявления заболеваний, вакцинопрофилактики.