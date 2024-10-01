Тюменский специалист стала лучшей на федеральном конкурсе "На стороне ребенка"

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Главный специалист отдела по опеке, попечительству и охране прав детства управления социальной защиты населения Тюмени и Тюменского района Кристина Петрова победила на Всероссийском конкурсе "На стороне ребенка". Она стала лучшей в номинации "Защита прав детей в суде".

Как сообщает информационный центр правительства региона, награждение состоялось в Москве в ходе Всероссийского совещания руководителей органов опеки и попечительства.

"Я стою на стороне безопасности и полноценности жизни детей, нуждающихся в защите государства. Для меня важно то, что именно я, рядовой специалист, могу изменить в лучшую сторону жизнь семей в трудной ситуации, сменить"черную полосу" на "белую"в жизни ребенка", - сказала Кристина Петрова.

Отметим, что специалист начала свой трудовой путь семь лет назад с должности вожатой в детском лагере "Алые паруса". Сейчас в ее обязанности входит: представление органа опеки и попечительства в судах, органах внутренних дел и других государственных структурах; выявление семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; профилактическая работа.