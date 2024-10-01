Шесть автотралов с гуманитарной помощью отправили из Тюмени в Краснодон

| Фото: ТГ-канал главы Тюмени Максима Афанасьева | Фото: ТГ-канал главы Тюмени Максима Афанасьева

Шесть автотралов, куда загружено 20 автомобилей с гуманитарной помощью, отправили из Тюмени в Краснодон. Также в Курск отправится фура с теплыми вещами, колесами, печами и запчастями.

"Вместе с общественными организациями и волонтерами мы отправили гуманитарную помощь нашим защитникам. Она собирается силами всех неравнодушных жителей региона и доставляется в Краснодон, а также Курск, где передается в воинские подразделения, в которых служат тюменцы. Каждый месяц из нашего города направляют от четырех до семи длинномеров", - написал в своем Telegram-канале глава города Максим Афанасьев.

Перед отправкой по традиции в сквере Пограничников прошел митинг, где отметили вклад тюменцев, которые принимают участие в сборе, подготовке техники, плетут сети, делают окопные свечи.

Глава Тюмени подчеркнул, что благодаря счету "Победа" оплачены транспортные услуги. Совет ветеранов города как один из операторов счета намерен ежемесячно отправлять гуманитарные конвои в зону специальной военной операции. Кроме того, на комиссии принято решение о поддержке еще трех заявок – от инженерно-саперного полка, бригады морской пехоты и воздушно-десантного полка. Помощь оказывается благодаря средствам, которые перечисляют тюменские организации и жители.

"Я искренне благодарю всех неравнодушных! Мы объединились ради добрых дел, собранная помощь — это символ нашей общей воли и нашего единства. Военные это ценят и отмечают, что вклад каждого важен, поддержка дарит надежду и силу", - подчеркнул Максим Афанасьев.