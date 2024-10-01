Полпред оценил работу филиала фонда "Защитники Отечества" Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Работу филиала фонда "Защитники Отечества" Тюменской области оценил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога в ходе рабочего визита 18 октября.

Руководитель филиала госфонда Динара Поштаренко рассказала, что в регионе действует более 30 мер поддержки, которые охватывают все сферы жизнедеятельности участников специальной военной операции, их семей и ветеранов. Первичный прием организован в режиме "одного окна". На этом участке работают социальные координаторы. Их судьбы связаны с СВО. Консультант по трудоустройству сам ветеран спецоперации. Сейчас помогает таким же как он бойцам и их близким найти работу. Содействие в розыске без вести пропавших оказывают также двое военнослужащих, которые после ранений нашли свое призвание на новом поприще.

Интерес полпреда, который является членом Наблюдательного совета фонда "Защитники Отечества", также вызвали и авторские средства реабилитации. Они помогают бойцам возвращаться к привычной жизни. Так, совместно с обществом инвалидов был разработан реабилитационный балансир. Его используют для тренировки движений. Есть и комната, где заново учатся навыкам самообслуживанию в быту.

По оценке полпреда, объем помощи, что оказывается военнослужащим, их семьям, ветеранам СВО и семьям погибших бойцов, большой.

"Но достаточным он, наверное, никогда не будет, потому что в процессе работы, общения, вникания в ту или иную ситуацию, а они бывают уникальные, возникают те или иные вопросы. Некоторые решения приходится решать в ручном режиме. В этом направлении всегда нужно работать. Радует то, что в сообществе, содружестве работают с губернатором, администрацией, министерствами, общественными организациями. Они обсуждают общие проблемы и находят довольно-таки быстро решения", - прокомментировал Артем Жога задачи фонда "Защитники Отечества".

Он подчеркнул важность работы социальных координаторов. По его мнению среди них нет случайных людей: "Здесь только те, кто служат. Это служение, а не работа".

Филиал госфонда открыли в регионе 1,5 года назад. Здание отремонтировали, оснастили необходимым оборудованием и техникой. Как рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор, организация является важным элементом всей системы поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

"Сегодня это место, где аккумулируется вся проблематика. У нас есть единая электронная база, в которой учитываются все семьи и воины, в том числе, те, что уже вернулись со специальной военной операции. К ней имеют доступ все структуры – федеральные, региональные и муниципальные органы власти для того, чтобы оперативно видеть ситуацию и отражать то, что происходит. В этом смысле фонд свою задачу точно выполняет", - уточнил губернатор.

Глава региона отметил свое согласие с полредом в том, что ситуаций абсолютно одинаковых не бывает. Но каждая, сколько бы времени не потребовалось, должна быть разрешена, поэтому очень важен человеческий подход - не оставлять людей один на один с бедой. В Тюменской области очень активное участие в такой работе принимают общественные организации: "Созданы они людьми, которые знают, что такое служить Родине, и они готовы тратить свое личное время, решая социальные задачи. Мы активно помогаем – регулярно выделяем денежные средства на грантовые конкурсы. Такая форма поддержки очень эффективна".

В рамках рабочего визита полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога вручил ключи от автомобиля ветерану специальной военной операции Максиму Симонову. Машина оснащена ручным управлением. Военнослужащий после ранения перенес парную ампутацию и сейчас адаптируется к новым условиям. Такая приспособленная машина поможет ему вернуться к привычному темпу жизни. Он уже прошел обучение.

Отметим, ранее полпред президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога посетил Тюменское президентское кадетское училище.

Оксана Корнеенкова