19 отцов защитников Отечества награждены медалями в Тюмени

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

19 жителей Тюменской области награждены медалями общественного признания "Отец солдата". Торжественное вручение прошло в Тюменской областной думе 18 октября.

Отцы участников СВО пришли на награждение вместе с женами и младшими детьми, сообщает информационный центр правительства региона.

"Мы получаем очень много заявок на награждения медалью "Отец солдата" прямо из зоны боевых действий. Их присылают сыновья, которые хотят, чтобы их родители были награждены. Мы будем делать все, чтобы эту награду получили все отцы, которые достойно воспитали своих сыновей, защитников Отечества", - сказал председатель Всероссийского общественного движения "Отцы России" Андрей Коченов.

Первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов отметил, что это награда благодарность за воспитание достойных сыновей, патриотов, которые с риском для жизни отстаивают интересы Родины.

"Семьи, которые воспитали таких воинов, заслуживают большого общественного уважения", - заметил член правления Всероссийского общественного движения "Отцы России" Алексей Салмин.

Всего в Тюменской области медалями "Отец солдата" награждены 95 человек.