Артем Жога поделился с журналистами впечатлениями от Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Впечатлениями от первого рабочего визита в Тюменскую область поделился полпред президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога с журналистами. Он подчеркнул динамику развития региона и душевность людей.

"Я искренне счастлив, что попал в этот регион. Я не так сильно познакомился с достопримечательностями города, но проехал по нему. Действительно то, что увидел, впечатляет. Это огромные объёмы строительства, развитие региона, создание новых школ, садиков, учебных учреждений, объектов здравоохранения. Люди очень добродушные, улыбчивые", - рассказал полпред на пресс-подходе.

Он выразил уверенность в том, что это не последний его визит в регион. Последующие будут более продолжительными.

Оксана Корнеенкова