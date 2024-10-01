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Тюменские проекты вошли в число победителей этапа международной премии Russian Event Awards

Общество, 20:17 18 октября 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменские проекты вошли в число победителей окружного этапа международной премии Russian Event Awards. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Лучшим событием в области гастрономического туризма в населенном пункте с численностью до 100 тыс. человек стал историко-гастрономический фестиваль в Заводоуковске "Колмаковский пряник" (третье место). Фестиваль казачьей культуры "Батькина каша" занял первое место в номинации лучшее туристическое событие в гибридном формате, а на втором месте - III Гастрономический фестиваль "Пельменный съест".

Первое место в номинации лучшее туристическое событие исторической направленности занял XV Международный фестиваль исторической реконструкции "Абалакское поле". Лучшими туристическими событиями в области культуры и искусства среди городов с населением свыше 100 тыс. человек стали первый фестиваль электронной музыки в Сибири Legend of Abalak и фестиваль "Лето в Тобольском кремле".

В номинации лтуристическое событие в области гастрономического туризма среди городов с населением свыше 100 тыс. человек победу присудили гастрофестивалям "Вкусная Тюмень" и "Сибирь на вкус". XI Гастрономический фестиваль "Уха-Царица" занял вторую строчку.

Лучшим музейно-выставочный комплексом для проведения турсобытия признали туристический комплекс "Ялуторовский острог", а лучшим проектом по популяризации событийного туризма - видеоблог "Поехали на праздник".

В специальной номинации "За оригинальный подход в продвижении туристического потенциала города" выбрали событие по приготовлению самого длинного шашлыка в России.

Лауреаты приглашены к участию в международном финале, в рамках которого будут представлены проекты со всей России. Всероссийский этап Russian Event Awards состоится 27 ноября в Нижнем Новгороде.

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# Russian Event Awards , туризм

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