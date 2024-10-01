Семью Зубаревых из Ялуторовска наградили на Всероссийском конкурсе
Общество, 11:36 19 октября 2024
| Фото: информационный центр правительства Тюменской области
Илью и Эльмиру Зубаревых из Ялуторовского района наградили на Всероссийском конкурсе "Семья года" в Москве. Они заняли первое место в номинации "Семья-хранитель традиций".
Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, всего победителями конкурса стали 88 семей.
Всероссийский конкурс "Семья года" проводится в девятый раз. По данным регионального департамента социального развития, семьи из Тюменской области принимают в нем участие с момента его основания и ежегодно входят в число победителей.