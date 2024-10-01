Предметы XIX-XX веков можно увидеть в ялуторовском музее на выставке "Хлеб и масло"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставка "Хлеб и масло" открылась в ялуторовском музее "Торговые ряды" в рамках Всемирного дня хлеба. Здесь можно увидеть предметы XIX-XX веков, а именно масленки, тарелки-хлебницы, сухарницы, кринки и многое другое из фондов Тюменского музейно-просветительского объединения, сообщают организаторы.

Цель – рассказать об истории основания ялуторовской земли, подчеркнув важное значение для края хлеба и масла. Ведь самое ценное, что производят в Сибири — это данные продукты.

Вход свободный. Выставка расположилась в пространстве "Чайной" музея "Торговые ряды". Здесь же еженедельно проводятся мероприятия в рамках культурно-просветительского проекта "Теплые субботы в музее". В прошлую субботу в прошла уже вторая встреча. Она была посвящена теме оберегов. Гости смогли создать собственный оберег "Мешочек здоровья", который наполнили разнообразными сибирскими травами и сухоцветами.

19 октября тему выбрали про историю хлеба и масла. Сотрудники музея "Торговые ряды" организуют подобные мероприятия еженедельно в 15 часов.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+