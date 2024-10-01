Александр Моор поздравил жителей Тюменской области с Днём отца

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Быть хорошим отцом - это бескорыстный труд, который требует времени и сил. На мужчину ложится особая ответственность за материальное благополучие семьи, её защиту. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя земляков с Днём отца 20 октября.

"Для меня папа всегда был и остаётся главным ориентиром в жизни, - поделился глава региона. - Да, где-то он был строг, но справедлив. Он научил очень многому, всегда был опорой для семьи. Я и сейчас в любой момент могу обратиться к нему за советом и понимаю, что этот совет будет правильным".

По словам Александра Моора, счастливая семья и активное участие отцов в семейной жизни дают ребёнку уверенность в себе и пример для подражания.

"Подчеркну важность отцовского вклада в укрепление традиционных семейных ценностей и воспитание будущего поколения. Поздравляю всех отцов с праздником, желаю всегда быть авторитетом для своих детей. Любите их, пусть ваша семья вами гордится здоровья, благополучия и семейного счастья", - добавил губернатор.

Напомним, что в России День отца официально отмечается в третье воскресенье октября. Указ об этом подписал президент Владимир Путин в 2021 году. Этот праздник призван подчеркнуть роль отцовства в укреплении семьи.

Видео: Telegram-канал Александра Моора