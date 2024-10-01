О финансовой грамотности тюменцам расскажет эксперт отделения Банка России

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На лекцию о финансовой грамотности, инвестициях и планировании бюджета приглашает тюменцев штаб общественной поддержки "Единой России" 22 октября.

Эксперт отделения Банка России по Тюменской области Максим Сундуков и представители юридической компании поделятся знаниями и опытом и помогут сделать первые шаги к финансовой независимости.

Получить не только ответы, но и профессиональную консультацию смогут все желающие. Вход свободный, необходима регистрация. Начало в 13 часов 30 минут. Возрастное ограничение: 6+.