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О финансовой грамотности тюменцам расскажет эксперт отделения Банка России

Общество, 14:42 20 октября 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На лекцию о финансовой грамотности, инвестициях и планировании бюджета приглашает тюменцев штаб общественной поддержки "Единой России" 22 октября.

Эксперт отделения Банка России по Тюменской области Максим Сундуков и представители юридической компании поделятся знаниями и опытом и помогут сделать первые шаги к финансовой независимости.

Получить не только ответы, но и профессиональную консультацию смогут все желающие. Вход свободный, необходима регистрация. Начало в 13 часов 30 минут. Возрастное ограничение: 6+.

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