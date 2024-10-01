О финансовой грамотности тюменцам расскажет эксперт отделения Банка России
Общество, 14:42 20 октября 2024
| Фото: ИА "Тюменская линия"
На лекцию о финансовой грамотности, инвестициях и планировании бюджета приглашает тюменцев штаб общественной поддержки "Единой России" 22 октября.
Эксперт отделения Банка России по Тюменской области Максим Сундуков и представители юридической компании поделятся знаниями и опытом и помогут сделать первые шаги к финансовой независимости.
Получить не только ответы, но и профессиональную консультацию смогут все желающие. Вход свободный, необходима регистрация. Начало в 13 часов 30 минут. Возрастное ограничение: 6+.