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На День открытых дверей приглашает Школа перспективных исследований ТюмГУ

Общество, 17:49 20 октября 2024

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

На День открытых дверей абитуриентов и их родителей приглашает Школа перспективных исследований ТюмГУ 3 ноября. Встреча пройдет по адресу ул. 8 Марта, 2/1 в 13 часов.

Ключевыми частями программы станут встречи с директором программ бакалавриата Школы управления СКОЛКОВО Андреем Щербенком и заместителем директора по образовательной деятельности Ахмедом Эльгандуром.

Также гостей ждёт экскурсия по зданию SAS, им покажут аудитории и брейкауты, расскажут, почему все учебные аудитории имеют стеклянные двери или даже стены.

Кроме того, пройдёт родительское собрание - открытое пространство для родителей, куда можно прийти за ответами, содержательной дискуссией на тему "Мотивация и поддержка ребёнка в процессе обучения".

Регистрация на День открытых дверей по ссылке.

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# День открытых дверей , ТюмГУ

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