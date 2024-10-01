Специалисты из 14 регионов перенимали тюменский опыт реабилитации семей зависимых
В Тюменской области завершила работу всероссийская стажировочная площадка для специалистов по оказанию помощи семьям с детьми, в которых родители злоупотребляют психоактивными веществами.
На протяжении трёх дней представители соцслужб и ведомств рассматривали прогрессивные подходы при работе с проблемными семьями, чтобы найти наилучшие практики, позволяющие защитить интересы детей и сохранить семью.
Мероприятия проводились по инициативе уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка в рамках проекта "Профилактика социального сиротства среди детей в возрасте до 4-х лет" и при поддержке губернатора.
В серии лекций, практических семинаров и деловых игр приняли участие специалисты из 14 пилотных регионов Российской Федерации, реализующих стратегическую программу "Дети в семье".
Тюменский опыт оказался востребованным среди делегатов со всей России: они изучили работу проектов по алко- и наркореабилитации, реализуемых на базе "Областного центра профилактики и реабилитации".
Следующая встреча профессионалов с области профилактики и борьбы с наркоманией и алкоголизмом состоится 23-25 октября, сообщает пресс-служба Областного центра профилактики и реабилитации.