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Специалисты из 14 регионов перенимали тюменский опыт реабилитации семей зависимых

Общество, 16:49 20 октября 2024

пресс-служба Областного центра профилактики и реабилитации | Фото: пресс-служба Областного центра профилактики и реабилитации

В Тюменской области завершила работу всероссийская стажировочная площадка для специалистов по оказанию помощи семьям с детьми, в которых родители злоупотребляют психоактивными веществами.

На протяжении трёх дней представители соцслужб и ведомств рассматривали прогрессивные подходы при работе с проблемными семьями, чтобы найти наилучшие практики, позволяющие защитить интересы детей и сохранить семью.

Мероприятия проводились по инициативе уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка в рамках проекта "Профилактика социального сиротства среди детей в возрасте до 4-х лет" и при поддержке губернатора.

В серии лекций, практических семинаров и деловых игр приняли участие специалисты из 14 пилотных регионов Российской Федерации, реализующих стратегическую программу "Дети в семье".

Тюменский опыт оказался востребованным среди делегатов со всей России: они изучили работу проектов по алко- и наркореабилитации, реализуемых на базе "Областного центра профилактики и реабилитации".

Следующая встреча профессионалов с области профилактики и борьбы с наркоманией и алкоголизмом состоится 23-25 октября, сообщает пресс-служба Областного центра профилактики и реабилитации.

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# Областной центр профилактики и реабилитации

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