Тюменские ветераны СВО могут получить образование в IT-сфере

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Ветераны специальной военной операции могут пройти IT-переобучение в рамках подпроекта "Профессия цифра".

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор группы компаний "ТюмБИТ", региональный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Андрей Лозицкий, программа позволяет вчерашним бойцам СВО освоить новые цифровые специальности.

"Помогаем ветеранам социализироваться после трудных испытаний на полях сражения. На льготных условиях они могут проходить курсы переквалификации, обучение. У нас достигнута договоренность с двумя вузами — это Национальный исследовательский Томский государственный университет и университет "Синергия", — поделился он.

Переобучение можно пройти в дистанционном режиме. Программы переподготовки рассчитаны на 72 часа. После участники получают свидетельства о повышении квалификации.

Переобучение проходит по направлениям: аналитика данных, кибербезопасность, запуск технологических стартап-проектов, системное администрирование, оператор БПЛА, обучение нейронных сетей, графический дизайн, сетевое оборудование и технологии и другим.

Люди со знаниями в IT востребованы в разных сферах, убежден Андрей Лозицкий. Сейчас информационные технологии активно применяются и в образовании, и в сельском хозяйстве, и даже в спорте.

Для участия в проекте "Профессия цифра" ветеран СВО должен иметь среднее, среднее профессиональное или высшее образование, а также иметь статус ветерана боевых действий. Члены семей погибших ветеранов боевых действий тоже попадают под программу, добавил Андрей Лозицкий. Для участия в проекте необходимо подать заявку на портале "Работа России".

Инна Пахомова