Школу Российской академии музыки имени Гнесиных откроют в Тюмени

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Творческая школа Российской академии музыки имени Гнесиных будет работать в Тюмени с 28 октября по 2 ноября 2024 года. Мастер-классы пройдут по четырем направлениям, сообщает Тюменская филармония.

Для студентов и преподавателей средних и высших учебных заведений, учащихся ДШИ, артистов ансамблей и оркестров, руководителей самодеятельных коллективов домов культуры инструментальное мастерство по классу баян и гармонь преподаст старший преподаватель кафедры национальных инструментов народов России Александр Усков.

Профессор кафедры виолончели, контрабаса и арфы, заслуженный артист РФ Александр Загоринский проведет занятия по виолончели. Заведующий кафедрой скрипки и альта Алексей Кошванец - по скрипке.

Специалист отдела контроля качества образовательной деятельности Управления контроля качества образования и информационно-методического сопровождения, журналист Вероника Калистратова даст мастер-класс по музыкальной журналистике.

Участие в творческой школе бесплатное, регистрация обязательна. Заявку на участие необходимо направить до 22 октября на адрес электронной почты Тюменской филармонии: filarm2024@mail.ru.

Возрастное ограничение: 12+