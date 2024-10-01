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Минтруд РФ: донорам крови полагаются дни отдыха

Общество, 15:43 21 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Два дня отдыха полагаются донорам в РФ. Первый – за день сдачи крови, если вы в этот день вышли на работу. Второй – на следующий день после сдачи, сообщает Минтруд РФ.

"Если вы сдавали кровь, но не воспользовались отгулами или одним из отгулов сразу, их можно взять позже. Главное, чтобы с момента сдачи прошло не более 12 месяцев. Также дни отдыха по желанию работника могут быть присоединены к ежегодному оплачиваемому отпуску", - пояснили эксперты.

Работающим донорам важно знать, что в день сдачи крови и медицинского осмотра они освобождаются от работы – если эти процедуры проходили в разные дни, то освобождение полагается в каждый из этих дней. Средний заработок сохраняется только за два дня.

"Если вы по соглашению с работодателем вышли на работу в день, когда сдавали кровь, то вы можете взять отгул в любой другой день. Если сдача крови совпала с отпуском или выходным, работодатель обязан предоставить другой день отдыха по вашему желанию", - уточнили в ведомстве.

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# доноры , Минтруд РФ

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