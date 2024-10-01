Родители китайских студентов-медиков познакомились с Тюменским университетом

| Фото: vk.com/new_tyumsmu | Фото: vk.com/new_tyumsmu

Еще 22 студента из китайских провинций Шаньдун и Хэбей начали обучение в Тюменском медицинском университете. Родители первокурсников встретились с ректором Иваном Петровым, сообщает вуз.

Для гостей из Поднебесной провели экскурсию по корпусам вуза. На встрече с ректором и руководителем Дирекции внешних коммуникаций и международных связей Алексеем Ефановым гости узнали об особенностях образовательного процесса.

"Обучение в Тюменском медицинском университете — это не просто получение знаний и компетенций врача, но и уникальная возможность погрузиться в культуру и традиции России. Для наших китайских студентов это особенно важно. Здесь они смогут изучать медицину и выстраивать международные связи" - рассказал Иван Петров.

Для гостей провели экскурсию по Музейно-выставочному комплексу ТМУ. Директор комплекса Ольга Ковалева рассказала об этапах становления вуза.

Гости передали преподавателям учебные анатомические карты и пособия на китайском языке, которые облегчат учебный процесс и позволят студентам более эффективно осваивать сложную дисциплину.

Напомним, что на прошлой неделе группу из 43 человек встретили в аэропорту специалисты и студенты вуза. В настоящее время общее число обучающихся Тюменского медицинского университета из КНР достигло 520 человек с учетом студентов, получающих образование по сетевой программе.