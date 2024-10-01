  • 21 октября 202421.10.2024понедельник
  • USD96,4172
    EUR104,8565
  • В Тюмени -2..-4 С 4 м/с ветер северный

Спрос на услуги по организации переезда в Тюмени вырос на 33 %

Общество, 17:11 21 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 33 % вырос спрос на услуги по организации переезда в Тюмени за третий квартал. Одно из самых популярных направлений – дачный сектор.

Как сообщает "Авито услуги" это связано с сезонностью - в начале лета заказчики покидали городские квартиры ради загородных домов, а осенью возвращаются обратно.

Кроме того, тюменцы в целом становятся более мобильными. Согласно результатам опроса "Авито работы", треть респондентов рассматривают возможность переезда в другой город ради нового места труда.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# перевозка грузов , услуги

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:45 21.10.2024Ялуторовский острог признан победителем премии Russian Event Awards на окружном этапе
17:34 21.10.2024Тюменский застройщик провел благотворительный концерт для участников СВО и их семей
17:23 21.10.2024Ели, сосны и яблони дополнили новый сквер на ул. Энергостроителей в Тюмени
17:11 21.10.2024Спрос на услуги по организации переезда в Тюмени вырос на 33 %