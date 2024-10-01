Спрос на услуги по организации переезда в Тюмени вырос на 33 %

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 33 % вырос спрос на услуги по организации переезда в Тюмени за третий квартал. Одно из самых популярных направлений – дачный сектор.

Как сообщает "Авито услуги" это связано с сезонностью - в начале лета заказчики покидали городские квартиры ради загородных домов, а осенью возвращаются обратно.

Кроме того, тюменцы в целом становятся более мобильными. Согласно результатам опроса "Авито работы", треть респондентов рассматривают возможность переезда в другой город ради нового места труда.