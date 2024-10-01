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Более 38 тыс. проб нефти и нефтепродуктов исследовали по показателям качества в испытательных лабораториях "Транснефть – Сибири"

Общество, 18:02 21 октября 2024

Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

38,1 тыс. проб нефти и нефтепродуктов исследовали в испытательных лабораториях АО "Транснефть – Сибирь" за девять месяцев 2024 года. Также специалисты провели 3,6 тыс. испытаний внутрилабораторного контроля, чтобы подтвердить достоверность получаемых результатов.

Испытания нефти и нефтепродуктов, транспортируемых по системе магистральных трубопроводов в зоне ответственности предприятия, проводятся по показателям качества согласно государственному стандарту. Отбор проб выполняют при выполнении товарно-коммерческих операций и для подтверждения неизменности параметров качества.

Всего в АО "Транснефть – Сибирь" функционирует десять испытательных лабораторий контроля качества нефти и одна испытательная лаборатория нефтепродуктов. Специалисты проводят исследования с использованием современного оборудования. В его составе ― рентгенофлуоресцентные энергодисперсионные анализаторы серы, анализаторы хлора, аппаратно-программные комплексы и многое другое.

Работу испытательных лабораторий высоко оценили в ходе двух рабочих визитов вице-президента ПАО "Транснефть" Сергея Андронова на производственные объекты Ноябрьского и Урайского управлений магистральных нефтепроводов (УМН). Деятельность лабораторий отметили в части оснащенности оборудованием и профессионализма кадров. Успешно прошли оценку состояния измерений лаборатории нефти и нефтепродуктов Тюменского УМН, а также испытательная лаборатория нефти НПС "Александровская" Нижневартовского УМН.

Отмечается, что с начала 2024 года в рамках развития Единой лабораторной информационной системы (ЕЛИС) осуществлен переход на цифровой формат протокола испытаний.

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# лаборатории , нефтепродукты

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