Субсидии на поддержку НКО получат три муниципалитета Тюменской области
Общество, 20:19 21 октября 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия
Три муниципалитета Тюменской области получат субсидии на поддержку СО НКО по итогам конкурса от департамента соцразвития региона. По 5 млн рублей предоставят администрациям Тюмени, Ишима и Голышмановского городского округа.
Субсидии предназначены для проведения специальных конкурсов глав муниципальных образований по двум направлениям. Это поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, а также поддержка и сопровождение участников боевых действий и их семей, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.