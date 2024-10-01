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Субсидии на поддержку НКО получат три муниципалитета Тюменской области

Общество, 20:19 21 октября 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Три муниципалитета Тюменской области получат субсидии на поддержку СО НКО по итогам конкурса от департамента соцразвития региона. По 5 млн рублей предоставят администрациям Тюмени, Ишима и Голышмановского городского округа.

Субсидии предназначены для проведения специальных конкурсов глав муниципальных образований по двум направлениям. Это поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, а также поддержка и сопровождение участников боевых действий и их семей, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

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# СО НКО , субсидии

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