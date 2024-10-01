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Звание "Заслуженный энергетик РФ" присвоено двум жителям Тюменской области

Общество, 19:51 21 октября 2024

Анна Достовалова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Анна Достовалова, ИА "Тюменская линия"

Звание "Заслуженный энергетик РФ" указом президента России присвоено двум жителям Тюменской области. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Государственными наградами отмечены директор акционерного общества "Сибирско-Уральская энергетическая компания" Данил Анучин, а также главный инженер компании Юрий Тышук. Почетное звание тюменцы получили за заслуги в области энергетики и многолетнюю добросовестную работу.

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