Спектакль "Нижневартовск. Нефтяное "сердце" представили на сцене Тюменского драмтеатра

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Спектакль "Нижневартовск. Нефтяное "сердце" представили на сцене Тюменского большого драматического театра 21 октября.

Директор департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Маргарита Козлова отметила, что в этом году у нас два юбиляра – Тюменская область, отметившая в 2024 году свое 80-летие, и коллектив актеров Нижневартовского театра юного зрителя, который скоро отметит 35-летие.

"Нижневартовск. Нефтяное "сердце" – спектакль премьерный. Через него лейтмотивом протекает общая история двух регионов, нефтегазового освоения Западной Сибири, история одних и тех же героев и трудовых подвигов. В названии этого спектакля уже заложен наш сердечный подарок, наше сердечное отношение к юбилею Тюменской области", – поделилась она.

Спектакль поставил российский режиссер Иван Пачин. Зрителям актеры рассказывают, как развивался поселок Нижневартовский, как добывали нефть, что из нее можно сделать, как благодаря Самотлору появился город. Отметим, легендарное нефтяное месторождение было открыто в мае 1965 года. В 2025 году оно отпразднует свое 60-летие.

"Подумали, что будет идеально, если мы сделаем невыдуманную сказку. Очень много сказочного в том, как люди приезжали в Нижневартовск, жили в балках. Я слышал истории о том, как у женщин за ночь косы примерзали к стене дома и утром они не могли понять, что их держит сзади. Такие ощущения нельзя нагружать и делать тяжелыми, какими они были на самом деле. Сейчас мы благодарны отцам и дедам за то, что все по-другому. Когда мы приехали в Нижневартовск, то увидели, что люди гордятся городом, который они сами создали. Это показалось нам прекрасным", – поделился Иван Пачин.

Спектакль рассчитан и на юного зрителя, и на взрослого. В постановке идет диалог между поколениями. Хорошо, если и в зале такое общение состоится, отмечает режиссер.

Творческий подарок к 80-летию Тюменской области сделал жителям региона губернатор Югры Руслан Кухарук.

Исполняющая обязанности директора департамента культуры Тюменской области Анна Кривоносова подчеркнула, что постановка транслирует сложившееся сотрудничество с Югрой и намерение работать в этом направлении дальше.

Напомним, в 2023 году был реализован межрегиональный проект культурного сотрудничества. 15 творческих коллективов Тюменской области представили свое мастерство на площадках в ХМАО и ЯНАО. Более 18 тыс. зрителей пришли на спектакли, собравшие множество положительных отзывов.

"Это правильная стратегия, мы ее уже обсуждаем и реализуем. В этом году Тюменский театр кукол успешно представил свои спектакли "Щелкунчик", "Мастер и Маргарита" в большом концертном зале Ханты-Мансийска. В Нижневартовске в рамках театрального фестиваля нефтегазовых городов России Тобольский драматический театр показал "Шута Балакирева". Когда мы говорим о Ханты-Мансийском автономном округе, то говорим о своей семье, истории, которая нас объединяет, и даже о климате, который нам понятен и знаком", – поделилась Анна Кривоносова.

Инна Пахомова