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Юргинские аграрии завершили уборку с высокими показателями урожайности

Экономика, 12:47 22 октября 2024

Управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре | Фото: Управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре

83 тыс. 807 тонн урожая получили аграрии Юргинского района по итогам уборки 2024 года. С завершением кампании земляков поздравил глава муниципалитета Виктор Васильев в своих соцсетях.

Он отметил, что сельхозпредприятия обмолотили 27 тыс. 834 гектаров, средняя урожайность достигла 30 центнеров с гектара - это на пять центнеров выше среднеобластного показателя. Особенно порадовал земледельцев урожай пшеницы- 32,5 центнера с гектара, картофеля - 362 центнера с гектара.

Засыпан семенной материал зерновых и зернобобовых культур под посев 2025 года.

Виктор Васильев поблагодарил земляков за работу. "Ваш труд важен для благополучия нашего района. Желаю дальнейших успехов!", - написал он.

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# аграрии , АПК , уборка урожая , Юргинский район

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