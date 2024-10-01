Сотрудники офисов в Тюмени стали на 34 % чаще озеленять помещения

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На 34 % чаще стали озеленять рабочие помещения сотрудники офисов в Тюмени. Это новый тренд на создание экологичной и здоровой среды. Растет и спрос на само озеленение, и увеличивается и количество предложений с такой услугой.

Как подсчитали на "Авито услугах", в областном центре компании стали чаще искать специалистов по обработке растений в 6,5 раз. Они помогают создавать благоприятные условия для растений, которые находятся в офисе.

"Офисные растения могут варьироваться от классических декоративных видов до инновационных вертикальных садов, которые становятся неотъемлемой частью современных пространств. Специалисты по озеленению наращивают обороты, в связи с этим в сентябре 2024 года предложение от садовников на платформе Авито Услуги увеличилось на 19 процентов. Компании, которые уделяют внимание экологической составляющей офиса, получают преимущества в улучшении благополучия своих сотрудников", - привела данные руководитель категории "Строительство и ремонт" на "Авито услуги" Светлана Филимонова.

Еще одна тенденция - посадка декоративных деревьев перед офисами. Спрос на такую услугу вырос на 233 %. В среднем мастера готовы озеленить офисы начиная от 2 тыс. 500 рублей за помещение. А посадка дерева обойдется тюменцам в 500 рублей за саженец.