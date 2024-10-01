12 многодетных семей Тобольского района бесплатно получили земельные участки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

12 многодетных семей Тобольского района бесплатно получили земельные участки. Об этом в ходе прямого эфира рассказал глава муниципального образования Леонид Митрюшкин.

"На сегодняшний день многодетных семей, которые заявили и не получили участки, нет. В этом году их получили 12 семей. Количество земельных участков, сформированных в Тобольском районе, достаточное. Сколько бы не было у нас многодетных семей, удовлетворим все запросы", — сказал глава муниципального образования.

Специалисты администрации района готовы оказать многодетным семьям всю помощь, разъяснить им, на каких основаниях предоставляются участки, заверил Леонид Митрюшкин.

Инна Пахомова