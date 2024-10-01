Строительство дорог продолжается в районе Московского и Червишевского трактов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О планах по строительству дорог в районе Московского и Червишевского трактов рассказал губернатор Тюменской области во время прямой линии с жителями 22 октября. Он отметил, что сейчас это один из самых напряженных участков в Тюмени.

"Много было вопросов о строительстве ул. Фармана Салманова и связкой ее с ул. Тюменской и ул. Джанбровского. На прошлой прямой линии я говорил, что мы сейчас занимаемся вопросом выкупа земельного участка для строительства ул. Тюменской и ул. Джанбровского, чтобы выполнить связку между ул. Фармана Салманова и Московским трактом. Мы сделали свою оценку, собственник свою, они отличаются, назначено новое судебное заседание. Именно поэтому мы не можем по просьбам жителей связку с ул. Фармана Салманова сейчас сделать. Этот процесс мы доведем до конца. Проектная документация уже разработана, это четырехполосная дорога, в том числе с отдельным проездом, чтобы удобно было подъезжать собственникам частных домов, которые находятся на ул. Тюменской", — прокомментировал Александр Моор.

Ул. Фармана Салманова, которая построена от ул. Уездной до ул. Голышмановской будет продлена. Она уже полностью спроектирована и находится под финансированием.

Еще одна развязка строится на Червишевском тракте в р. Патрушева. Эта развязка будет связана с объездной дорогой, с ул. Пермякова. Проект разработан и проходит экспертизу. Новое строительство необходимо для того, чтобы связать эту развязку с ул. Фармана Салманова, пока она проектируется.

"Выполнив все эти объекты, мы создадим новую маршрутную сеть, альтернативную для движения по объездной дороге", — отметил Александр Моор.