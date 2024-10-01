За звание "Superstar 55+" поборются 11 жительниц Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Региональный конкурс "Superstar 55+" состоится в тюменском Центре татарской культуры 29 октября.

За звание "Суперзвезды" будут бороться 11 участниц из Ишима, Тобольска, Заводоуковска, Ялуторовска, Тюмени, а таже с. Аромашево, п. Голышманово, с. Абатского, с. Сладково, с. Упорово, д. Юрга, сообщает учреждение.

Конкурс проводит региональное отделение общероссийской общественной организации "Союз пенсионеров России" в рамках Года семьи для укрепления традиций и привлечения людей старшего поколения к активному участию в социальной, общественной и культурной жизни.

Жюри из ведущих специалистов в сфере культуры и искусства Тюмени оценит участниц в пяти номинациях: "Будем знакомы", "Веселые затеи", "Вкусные традиции", "Бабушкины сказки", "Сердце, тебе не хочется покоя".

"Мудрые, веселые, энергичные женщины "серебряного возраста" расскажут о своих увлечениях, семейных традициях и продемонстрируют таланты в творческом конкурсе", - прокомментировали организаторы.

Возрастное ограничение для зриетелей: 0+