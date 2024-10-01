Тюменцев приглашают на экскурсию в театр кукол

| Фото: Тюменский театр кукол | Фото: Тюменский театр кукол

Экскурсия "Твой театр кукол" начнется в Тюменском театре кукол 4 ноября в 16 часов в рамках акции "Ночь искусств". Экскурсоводом выступит заслуженная артистка России Зинаида Береговая, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Хранитель традиций и истории театра, мастер сцены, участник многих театральных событий расскажет о том, что любит и чем гордится. Экскурсия, словно машина времени, перенесёт детей и взрослых к истокам рождения Тюменского театра кукол. Подарит встречу с людьми театра, благодаря творческой энергии которых театр развивался, добиваясь признания профессионалов и любви зрителей.

В 17 часов двери театра кукол откроют для всех желающих. В фойе пройдет мастер-классы по кукловождению. В зале - интерактивный рассказ об истории театра и системах кукол.

Возрастное ограничение: 6+.

В 19 часов начнется экскурсия по театру с директором Романом Явнычем. Участники побывают там, куда обычно зрителей не пускают. Светоцех, звукоцех, костюмерная, помещения, где хранятся куклы и декорации, бутафорский цех и, конечно же, закулисье.

Возрастное ограничение: 16+.