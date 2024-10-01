В Тюменской филармонии пройдут игры с Камератой

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Иммерсивное концертное действо "Музыкальные игры с Камератой" начнется в Тюменской филармонии 4 ноября в 19 часов в рамках акции "Ночь искусств". Музыканты оркестра "Камерата Сибири" подарят слушателям авторскую программу художественного руководителя Фаузии Тажиной, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

В этот вечер можно будет поиграть в интерактивные музыкальные игры с оркестром "Камерата Сибири", принять участие в викторине, собрать пьесу-пазл, включать/выключать целые группы оркестра и даже спеть.

В программе прозвучат "Маленькая ночная серенада" и "Дивертисмент Ре мажор" Моцарта, "Канон" Пахельбеля и другие произведения.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.