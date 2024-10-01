  • 24 октября 202424.10.2024четверг
  • USD96,6379
    EUR104,3815
  • В Тюмени 4..6 С 4 м/с ветер южный

В Тюменской филармонии пройдут игры с Камератой

Общество, 09:18 24 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Иммерсивное концертное действо "Музыкальные игры с Камератой" начнется в Тюменской филармонии 4 ноября в 19 часов в рамках акции "Ночь искусств". Музыканты оркестра "Камерата Сибири" подарят слушателям авторскую программу художественного руководителя Фаузии Тажиной, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

В этот вечер можно будет поиграть в интерактивные музыкальные игры с оркестром "Камерата Сибири", принять участие в викторине, собрать пьесу-пазл, включать/выключать целые группы оркестра и даже спеть.

В программе прозвучат "Маленькая ночная серенада" и "Дивертисмент Ре мажор" Моцарта, "Канон" Пахельбеля и другие произведения.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Камерата Сибири , Ночь искусств , Тюменская филармония

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:02 24.10.2024Городской фестиваль "Текутьевские дни" состоится в Тюмени
09:51 24.10.2024Налоговая служба проведет дни открытых дверей в Тюменской области
09:40 24.10.2024Тюменцев приглашают на экскурсию в театр кукол
09:18 24.10.2024В Тюменской филармонии пройдут игры с Камератой