Технологический саммит "Эффективные решения для нефтегаза" пройдет в Тюмени

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

II Технологический саммит "Эффективные решения для нефтегаза" пройдет в Тюменском технопарке 3 и 4 декабря. На нем эксперты обсудят актуальные для отрасли вопросы о том, как повысить эффективность добычи углеводородов, каких решений ждут нефтегазовые заказчики от поставщиков оборудования и сервиса, как получить средства на разработку и выйти на контракт, сообщают организаторы.

"Технологический саммит станет логичным продолжением практической работы по реализации соглашений, достигнутых в ходе Промышленно-энергетического форума TNF. В определенном смысле это подведение итогов: что сделано по дорожным картам, какие механизмы их реализации отработаны, кто из участников рынка какие компетенции представляет сегодня. Саммит — это предметный разговор профессионалов, которые приходят получить ответы на свои практические вопросы, предложить решения, обменяться опытом, найти новых заказчиков и партнеров. Опыт прошлого года показал, что это востребованный формат", - рассказал генеральный директор Ассоциации "Нефтегазовый кластер" Александр Сакевич.

Участниками мероприятия станут топ-менеджеры и генеральные директора дочерних обществ ВИНК, руководители блока закупок и снабжения, технические директора, руководители направлений бурения и внутрискважинных работ, обустройства месторождений и капитального строительства, директора по перспективному развитию и новым технологиям.

Познакомиться с программой саммита можно по ссылке.