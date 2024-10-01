Молодые тюменцы могут оформить подписку на тематические издания со скидкой до 20%

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

Тюменские молодые ученые, аспиранты, студенты и школьники, которые владеют "Менделеевской картой" теперь могут выписать научные и научно-популярные издания со скидкой 20%. Соответствующее соглашение Почта России подписала с Российским химико-технологическим университетом им. Д.И. Менделеева.

Почта сделала специализированную подборку таких изданий, ассортимент будет постоянно пополняться. Оформить подписку можно в почтовых отделениях и на сайте, сообщает пресс-служба компании.

"Поддержка талантливой молодежи — это инвестиция в будущее нашей науки и страны. Далеко не все научно-популярные и специализированные издания доступны в цифровом формате, каталог Почты помогает получать их на дом. Вместе с проектом "Менделеевская карта" мы делаем профессиональные знания доступнее", — отметил директор по развитию продуктов и сервисов Почты России Антон Нечаев.

"Менделеевская карта" — новый всероссийский проект по поддержке талантливой молодёжи: учёных, студентов и школьников 9-11 классов — победителей предметных олимпиад. Участники программы могут получать различные бонусы от ее партнеров. Оформить виртуальную карту можно на сайте проекта.