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Тюменские строители продолжают восстанавливать объекты в Краснодоне

Общество, 17:33 23 октября 2024

департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области | Фото: департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области

Заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов оценил готовность объектов, которые восстанавливает Тюменская область в Краснодоне, сообщает информационный центр правительства региона.

Уже завершены работы по ремонту лифтов, сетей водоснабжения и водоотведения.

Работы по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов и котельных, расположенных на территории Краснодонского муниципального округа Луганской народной республики, планируется завершить в четвертом квартале 2024 года.

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# Краснодон , Павел Перевалов

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