Тюменские строители продолжают восстанавливать объекты в Краснодоне
Общество, 17:33 23 октября 2024
| Фото: департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области
Заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов оценил готовность объектов, которые восстанавливает Тюменская область в Краснодоне, сообщает информационный центр правительства региона.
Уже завершены работы по ремонту лифтов, сетей водоснабжения и водоотведения.
Работы по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов и котельных, расположенных на территории Краснодонского муниципального округа Луганской народной республики, планируется завершить в четвертом квартале 2024 года.