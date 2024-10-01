Международную стипендию получили талантливые студенты Тюменского государственного университета

| Фото: www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Талантливые студенты Тюменского государственного университета стали финалистами конкурса на получение именной стипендии Почетного консула Республики Казахстан в Тюмени Владислава Квасова, сообщает информационный центр правительства региона.

Первое место завоевала магистрант Школы естественных наук Юлия Найда. На второй строчке расположилась студентка 4 курса Школы естественных наук Дарья Плисова.

Магистрант Школы естественных наук Ильнара Айтмухамбетова – на третьем месте.

Студент Финансово-экономического института Артем Каргин получил дополнительную стипендию.

Эксперты оценили успеваемость кандидатов и наличие у них значимых достижений в научно-исследовательской, учебной и волонтерской деятельности.

Стипендия Почетного консула Республики Казахстан вручается уже третий раз и является международной. Участие в конкурсе могут принять обучающиеся ТюмГУ, которые являются гражданами Республики Казахстан.

На награждении Владислав Квасов призвал присоединиться к его инициативе других почетных консулов и представителей бизнеса Тюменской области и поощрять как российских, так и иностранных талантливых студентов.