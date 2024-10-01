Флешмоб "Ожившие картины", ретроспектива "День Великой Победы" ждут тоболяков в 2025 году

| Фото: из Telegram-канала Петра Вагина | Фото: из Telegram-канала Петра Вагина

Флешмоб "Ожившие картины", ретроспектива "День Великой Победы", воссоздание сцен празднования 1945 года, создание арт-объекта со словом "ПОБЕДА" ждут тоболяков в 2025 году. Эти события вошли в план празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Традиционно состоится народное шествие "Бессмертный полк Тобольска", формат которого будет определен ближе к 9 мая 2025 года. Пройдут акции "Флаги Победы", "Окна Победы", "Рассвет Победы", "Открытка из Тобольска", митинги и концерты, всероссийский “Диктант Победы” и многое другое.

“В будущем году наша страна отметит 80-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне. Уже сейчас идет подготовка к этому важному дню. Составлен план мероприятий”, – написал в своём Telegram-канале глава города Пётр Вагин.

| Фото: из Telegram-канала Петра Вагина | Фото: из Telegram-канала Петра Вагина

Запланированы общественные обсуждения по увековечиванию памяти Героев, а именно – по установке дополнительных четырех стел Героям Советского Союза на аллее Героев. С 2021 по 2024 годы были выявлены и документально подтверждены имена еще четырех человек, чьи судьбы были связаны с Тобольском. Двое – это Герои Советского Союза.

Петр Алексеевич Бабичев (1922-1993) после окончания войны какое-то время работал в Тобольском военкомате, а потом возглавлял Тобольский городской пищекомбинат. После выхода на пенсию переехал в другую местность. Николай Яковлевич Сотников (1926-2000) учился в Тобольском педагогическом училище, а в 1943 году был призван в армию. Еще два человека являются полными кавалерами "Ордена Славы". Анатолий Николаевич Кадыров (1921-1944) родился в Тобольске. В 1930 году семья переехала во Владимирскую область. Александр Иванович Кирьянов (1920-1972) окончил Тобольское педагогическое училище.

Также Пётр Вагин сказал, что обязательно адресно поздравят ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. “Мы сделаем все необходимое, чтобы Тобольск достойно отметил этот святой для россиян праздник”, – заключил он.