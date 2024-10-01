273 жителя Тюменской области пожаловались на качество воды
Общество, 19:23 24 октября 2024
| Фото: ИА "Тюменская линия"
273 обращения граждан, связанных с качеством питьевой воды, поступило в управление Роспотребнадзора за девять месяцев 2024 г. Все заявления рассмотрены в рамках компетенции, сообщает ведомство.
Специалисты провели исследование 8 тыс. 160 проб воды по санитарно-химическим показателям, 11 тыс. 407 - по микробиологическим и 874 - по паразитологическим.
За девять месяцев управление подало четыре исковых заявления в суды в защиту неопределенного круга потребителей водоснабжения. Количество удовлетворенных исков - три, один еще находится на рассмотрении.