Предприниматель из Ялуторовска получил займ в 24 млн рублей на оборудование для пекарни

| Фото: vk.com/tmninvest | Фото: vk.com/tmninvest

Инвестиционный займ на сумму 24 млн рублей получил предприниматель из Ялуторовска Александр Куимов на приобретение необходимого оборудования для сети пекарен. Его проект поддержал экспертный совет, сообщает инвестиционное агентство Тюменской области.

"Молодой предприниматель в 2015 году при поддержке Инвестиционного агентства Тюменской области построил и оборудовал здание первой пекарни "Провинция". На сегодняшний день бизнес представляет сеть из трех пекарен "Провинция" в Ялуторовске и Заводоуковске. Продукция представлена в широком ассортименте: хлеб, кулинарные изделия, свежая выпечка, торты, пирожные. Пекари изготавливают кондитерские и кулинарные изделия под заказ", - рассказали в фонде.

В пекарнях оптимизируют структуру ассортимента, вводят новые рецептуры, обновляют оборудование. Пополняются позиции, которые интересуют покупателей и пользуются максимальным спросом. Налажены партнерские отношения с поставщиками сырья и оборудования.