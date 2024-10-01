Тюменские школьники познакомились с методикой выполнения сердечно-легочной реанимации

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Методику выполнения сердечно-легочной реанимации изучили школьники 8-10 профильных медицинских классов тюменской гимназии № 16. Также им рассказали о приеме Геймлиха для предотвращения удушья и особенностях оказания первой помощи при политравмах, сообщает региональный центр развития карьеры и наставничества Тюменского медуниверситета.

Первый блок профориентационного мероприятия включал знакомство с медицинской специальностью и погружение в основы профессии. Второй блок предусматривал одновременную работу площадок по отработке практических навыков с применением фантомов и муляжей.

Подобные мероприятия, как отмечает куратор события Екатерина Юсупова, позволяют популяризировать профессию в целом, а ребятам - глубже познакомиться с конкретной специальностью. Кроме того, интерактивный и практико-ориентированный формат мероприятия при участии студентов вуза способствует эффективному освоению важных навыков оказания первой помощи.