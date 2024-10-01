  • 24 октября 202424.10.2024четверг
  • USD96,6379
    EUR104,3815
  • В Тюмени 5..7 С 1 м/с ветер южный

В Тюменской области 135 предпринимателей получили помощь от чат-бота за месяц

Общество, 17:45 24 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

135 предпринимателей получили помощь в решении вопросов от чат-бота "Бизнес-помощник72" Фонда финансирования предпринимательства Тюменской области за месяц.

Всего с начала работы сервиса, с конца января 2024 г., к нему обратились 905 человек, сообщает департамент инвестполитики и господдержки предпринимателей Тюменской области.

"Бизнес-помощник72" автоматически обрабатывает запросы и предоставляет актуальные данные о программах государственной поддержки в удобном формате Telegram-бота. К слову, 143 из 905 предпринимателей обращались за консультацией повторно.

Наиболее популярные темы для консультаций: займы до 5 млн рублей, гранты, земельные участки. Еще одна востребованная функция среди пользователей - возможность заказа обратного звонка от специалиста.

"Бот действительно позволяет в режиме онлайн получить исчерпывающую информацию по всем актуальным мерам поддержки 24/7. Функционал чат-бота "Бизнес-помощник72" постоянно обновляется, расширяются меры поддержки. Мы понимаем, насколько важно для бизнеса иметь четкое представление о существующих вариантах и стремимся сделать процесс максимально простым и доступным", - рассказал генеральный директор Фонда финансирования предпринимательства Тюменской области Алексей Мартын.

Начать использовать "Бизнес-помощник 72" можно по ссылке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# предпринимательство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:23 24.10.2024273 жителя Тюменской области пожаловались на качество воды
19:12 24.10.2024В Тобольском районе изготавливают окопные свечи с сосновыми шишками
19:01 24.10.2024Региональные ИИ-решения в здравоохранении представили в Тюмени
18:51 24.10.2024Обучающий цикл школы сахарного диабета прошли тюменские медики