В Тюменской области 135 предпринимателей получили помощь от чат-бота за месяц

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

135 предпринимателей получили помощь в решении вопросов от чат-бота "Бизнес-помощник72" Фонда финансирования предпринимательства Тюменской области за месяц.

Всего с начала работы сервиса, с конца января 2024 г., к нему обратились 905 человек, сообщает департамент инвестполитики и господдержки предпринимателей Тюменской области.

"Бизнес-помощник72" автоматически обрабатывает запросы и предоставляет актуальные данные о программах государственной поддержки в удобном формате Telegram-бота. К слову, 143 из 905 предпринимателей обращались за консультацией повторно.

Наиболее популярные темы для консультаций: займы до 5 млн рублей, гранты, земельные участки. Еще одна востребованная функция среди пользователей - возможность заказа обратного звонка от специалиста.

"Бот действительно позволяет в режиме онлайн получить исчерпывающую информацию по всем актуальным мерам поддержки 24/7. Функционал чат-бота "Бизнес-помощник72" постоянно обновляется, расширяются меры поддержки. Мы понимаем, насколько важно для бизнеса иметь четкое представление о существующих вариантах и стремимся сделать процесс максимально простым и доступным", - рассказал генеральный директор Фонда финансирования предпринимательства Тюменской области Алексей Мартын.

Начать использовать "Бизнес-помощник 72" можно по ссылке.