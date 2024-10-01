Аграрии УФО завершают уборочную кампанию

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

6,2 млн тонн зерна и зернобобовых намолочено в регионах Уральского федерального округа. Собрано 595 тыс. тонн картофеля и 117 тыс. тонн овощей открытого грунта. Уборочная кампания вышла на финишную прямую, сообщили на официальном сайте полпреда президента в УФО.

"Практически во всех регионах высокие показатели по сбору зерна и зернобобовых. Немного отстаем от прошлогодних показателей по сбору картофеля, однако урожайность по нему высокая, итоговые объемы должны быть хорошими. По овощам открытого грунта идем с небольшим превышением уровня прошлого года. Сейчас главное не сбавлять обороты и оперативно завершить уборочную кампанию",– сообщил полномочный представитель президента России в УФО Артем Жога.

Убирая хлеб, аграрии заботятся об урожае будущего года. Озимыми в округе засеяно 40 тыс. гектаров – это 80% от планируемых площадей.

По информации с сайта полпреда, Уральский федеральный округ занимает важное место в обеспечении продовольственной безопасности страны, а также в достижении поставленных президентом национальных целей по наращиванию объемов производства агропромышленной продукции и ее экспорта.