Вячеслав Володин отметил ответственность руководства Тюменской области за состояние ЖКХ
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин во время "правительственного часа" отметил ответственность руководства Тюменской области за состояние ЖКХ.
По словам Вячеслава Володина, в Москве, так же как и в Санкт-Петербурге, и в Казани тепло-и водоснабжающие организации были и остаются государственными, а в Самаре "это все принадлежит концессионерам, арендаторам", сообщается на сайте Госдумы.
Председатель ГД напомнил, что ранее эта тема обсуждалась с новым губернатором и с депутатами от Самарской области: "Отдали за смешные деньги в аренду городские электрические сети, газовые, миллиардные обороты и доходы, а что получает бюджет от этого?".
"Поэтому, коллеги, тот, кто попытался взять и уйти от ответственности, показав пальцем, что Москва богата: у нас есть регионы еще богаче, но там нет той ответственности, которая сегодня есть в Москве. Нет той ответственности, которая есть в Тюмени", – сказал Вячеслав Володин.
ЖКХ — сфера, которая относится к компетенции и ответственности органов местной власти и регионов, но учитывая огромное количество жалоб и нареканий на работу теплоснабжающих организаций, водообеспечения в регионах, было решено обсудить этот вопрос в рамках "правительственного часа", предложив правительству РФ выработать свои предложения.
"Правильно будет еще раз подчеркнуть, чтобы и наши коллеги — законодатели в регионах, и руководители исполнительных органов власти, органов местного самоуправления понимали, что это их ответственность", – подчеркнул председатель Госдумы.