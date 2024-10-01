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Вячеслав Володин отметил ответственность руководства Тюменской области за состояние ЖКХ

Политика, 14:59 24 октября 2024

Госдума РФ Вячеслав Володин | Фото: Госдума РФ

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин во время "правительственного часа" отметил ответственность руководства Тюменской области за состояние ЖКХ.

По словам Вячеслава Володина, в Москве, так же как и в Санкт-Петербурге, и в Казани тепло-и водоснабжающие организации были и остаются государственными, а в Самаре "это все принадлежит концессионерам, арендаторам", сообщается на сайте Госдумы.

Председатель ГД напомнил, что ранее эта тема обсуждалась с новым губернатором и с депутатами от Самарской области: "Отдали за смешные деньги в аренду городские электрические сети, газовые, миллиардные обороты и доходы, а что получает бюджет от этого?".

"Поэтому, коллеги, тот, кто попытался взять и уйти от ответственности, показав пальцем, что Москва богата: у нас есть регионы еще богаче, но там нет той ответственности, которая сегодня есть в Москве. Нет той ответственности, которая есть в Тюмени", – сказал Вячеслав Володин.

ЖКХ — сфера, которая относится к компетенции и ответственности органов местной власти и регионов, но учитывая огромное количество жалоб и нареканий на работу теплоснабжающих организаций, водообеспечения в регионах, было решено обсудить этот вопрос в рамках "правительственного часа", предложив правительству РФ выработать свои предложения.

"Правильно будет еще раз подчеркнуть, чтобы и наши коллеги — законодатели в регионах, и руководители исполнительных органов власти, органов местного самоуправления понимали, что это их ответственность", – подчеркнул председатель Госдумы.

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# Вячеслав Володин , Госдума , ЖКХ

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