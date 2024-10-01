В Тюмени наградили победителей и призеров премии #Мывместе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

19 победителей и призеров регионального этапа Международной премии #Мывместе наградили в ДТиС "Пионер" в Тюмени 24 октября. Два финалиста представляют Тюменскую область на федеральном этапе: Ольга Бабинцева с проектом "Чулан" и Евгений Вязов с проектом "Мое Обь-Иртышье".

Проголосовать за них можно здесь до 21 ноября.

Гостей праздника приветствовал заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер. Он рассказал, что два проекта вышли на федеральный этап. И выразил надежду, что за них проголосуют все жители региона.

"Мы вместе" – это такое сообщество людей, которые точно не зря живут свою жизнь и абсолютно объективно имеют повод гордиться собой, наполняя и нашу жизнь позитивом и благими делами. В этом году число соискателей увеличилось до 171. Значит, движение ширится, а инициативных и неравнодушных людей становится больше", - подчеркнул Алексей Райдер.

Директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин сказал, что посмотрел все финальные проекты регионального этапа премии.

"Они все уникальны, направлены на оказание помощи, создание комфорта, лучших условий для тех, кто в этом особенно нуждается: ребят на передовой, детей с ограниченными возможностями здоровья и всех, кому требуется помощь. Именно ваша деятельность, доброта и желание сделать жизнь других лучше и счастливее, она, в том числе, и предопределяет успех нашего региона ", - отметил Евгений Хромин.

Тюменская область лидирует среди субъектов УФО по количеству добровольцев, добавил он.

По словам руководителя центра развития детских общественных инициатив, волонтерства и досуговой занятости Надежды Герасимовой, на церемонии собрались люди, которые реализуют проекты по разным направлениям, и работают на результат.

"Социальная, экологическая, спортивная направленность, помощь семьям мобилизованных, инклюзия – все проекты, которые реализуют участники премии "Мы вместе", направлены на развитие нашего общества. Это самая крупная премия добровольчества в России", - подытожила Надежда Герасимова.

Инна Кондрашкина, Александр Лабыкин