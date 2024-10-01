Региональные ИИ-решения в здравоохранении представили в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Региональные практики применения искусственного интеллекта в здравоохранении обсудили на XVII Тюменском цифровом форуме "Инфотех-2024” в технопарке 24 октября.

Участие в сессии приняли сотрудники тюменских медучреждений, а также гости из Москвы – представители компаний-лидеров рынка цифровых технологий для здравоохранения.

Заведующий диагностическим отделением областной больницы № 19 Николай Мельников презентовал радиологическую информационную систему, интегрированную с искусственным интеллектом. РИС объединяет рабочие места врачей-рентгенологов со всей Тюменской области. По его мнению, современные технологии способны улучшить скорость диагностики заболеваний.

“Любой доктор под своими логином и паролем заходит в учетную запись и видит список пациентов. Человека можно найти разными способами: по фамилии, СНИЛСу и так далее. Одно из преимуществ радиологической информационной системы – возможность посмотреть диагностическую историю пациента за все время и в разных медучреждениях. Это очень помогает в работе. Если доктор сомневается, он может сделать запрос другому специалисту, чтобы тот поделился своим экспертным мнением”, – пояснил Николай Мельников.

Благодаря ИИ и ретроспективному анализу медицинских данных врачи получают дополнительную информацию о состоянии пациентов, что позволяет своевременно поставить диагноз. Так, были взяты данные 240 человек, которые приходили на обследование органов грудной клетки. Информацию провели через искусственный интеллект, в итоге у 71 пациента зафиксировали определенные высокие показатели, что говорили об ишемической болезни сердца. 15 человек прошли КТ-коронарографию. Самое важное, у пяти пациентов ишемическая болезнь была выявлена впервые, сказал Николай Мельников.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Участие в дискуссии принял ведущий научный сотрудник, руководитель проекта "Кардиоцифра" Тюменского кардиологического научного центра Виктор Тодосийчук. В ходе работы форума на одном стенде клиника представила сразу семь проектов с применением искусственного интеллекта, охватывающих почти всю кардиологическую диагностику.

В кардиологии искусственный интеллект может работать в нескольких направлениях. Как говорит Виктор Тодосийчук, прежде всего, это обработка видео коронарографии и эхокардиографии. Вторая компетенция ИИ – обработка изображений, в частности, компьютерная коронарная ангиография.

“Мы сотрудничаем с ведущими учреждениями, имеющими сервисы и продукты искусственного интеллекта, которые уже можно внедрить в кардиологическую практику. Это Сеченовский университет, лаборатория Sbermed AI, языковая модель GigaChat, Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова. При сотрудничестве с Сеченовским университетом интересна технология обработки обычной одноканальной электрокардиограммы. В течение минуты пациент ведет запись на мобильном кардиографе в виде карточки. Врач получает не только параметры ЭКГ, но и новые данные, расширяющие возможности электрокардиограммы, например, информацию о вероятности сахарного диабета”, – дополнил руководитель проекта "Кардиоцифра" Тюменского кардиологического научного центра.

С лабораторией Sbermed AI кардиоцентр разработал сервис для проверки результатов исследования сосудов сердца. С августа этого года на сайте клиники пациенты и врачи могут загрузить видеофайлы коронарографии. В течение двух минут нейросеть отвечает на вопрос о состоянии коронарных сосудов.

“Естественно, врач принимает на себя ответственность за окончательное решение. Но такой ИИ-ассистент увеличивает убеждение специалиста в том, что он действительно делает правильное заключение”, – заключил Виктор Тодосийчук.

Напомним, 24 октября – заключительный день деловой программы XVII Тюменского цифрового форума "Инфотех-2024”. Тюменцы могли посетить выставку, размещенную на двух этажах технопарка, и познакомиться с цифровыми разработками в различных сферах.

Инна Пахомова